2022 WORLD OF OUTLAWS SPRINT CAR SCHEDULE & WINNERS:

No. / Day, Date / Track / Location / Winner (Total Wins)

1. Thur, Feb. 10 / Volusia Speedway Park / Barberville, FL / Donny Schatz (1)

2. Fri, Feb. 11 / Volusia Speedway Park / Barberville, FL / Sheldon Haudenschild (1)

3. Sat, Feb. 12 / Volusia Speedway Park / Barberville, FL / David Gravel (1)

4. Fri, March 4 / Cotton Bowl Speedway / Paige, TX / Sheldon Haudenschild (2)

5. Sat, March 5 / Cotton Bowl Speedway / Paige, TX / Carson Macedo (1)

6. Fri, March 11 / Thunderbowl Raceway / Tulare, CA / Giovanni Scelzi (1)

7. Sat, March 12 / Thunderbowl Raceway / Tulare, CA / Kyle Larson (1)

8. Fri, March 18 / Merced Speedway / Merced, CA / Carson Macedo (2)

9. Fri, March 25 / Bakersfield Speedway / Bakersfield, CA / Giovanni Scelzi (2)

10. Sat, March 26 / Perris Auto Speedway / Perris, CA / David Gravel (2)

11. Tues, March 29 / Vado Speedway Park / Vado, NM / Brad Sweet (1)

12. Sat, April 2 / Devil’s Bowl Speedway / Mesquite, TX / Brent Marks (1)

13. Fri, April 8 / US-36 Raceway / Osborn, MO

14. Sat, April 9 / Lake Ozark Speedway / Eldon, MO

15. Fri, April 15 / Federated Auto Parts Raceway at I-55 / Pevely, MO

16. Sat, April 16 / Federated Auto Parts Raceway at I-55 / Pevely, MO

17. Fri, April 22 / Tri-City Speedway / Granite City, IL

18. Sat, April 23 / Tri-State Speedway / Haubstadt, IN

19. Fri, April 29 / Bristol Motor Speedway / Bristol, TN

20. Sat, April 30 / Bristol Motor Speedway / Bristol, TN

21. Fri, May 6 / Eldora Speedway / Rossburg, OH

22. Sat, May 7 / Eldora Speedway / Rossburg, OH

23. Wed, May 11 / Lincoln Speedway / Abbottstown, PA

24. Fri, May 13 / Williams Grove Speedway / Mechanicsburg, PA

25. Sat, May 14 / Williams Grove Speedway / Mechanicsburg, PA

26. Tues, May 17 / Bridgeport Speedway / Swedesboro, NJ

27. Fri, May 20 / Attica Raceway Park / Attica, OH

28. Sat, May 21 / Sharon Speedway / Hartford, OH

29. Sat, May 28 / Atomic Speedway / Waverly, OH

30. Mon, May 30 / Lawrenceburg Speedway / Lawrenceburg, IN

31. Fri, June 3 / River Cities Speedway / Grand Forks, ND

32. Sun, June 5 / Huset’s Speedway / Brandon, SD

33. Fri, June 10 / Knoxville Raceway / Knoxville, IA

34. Sat, June 11 / Knoxville Raceway / Knoxville, IA

35. Fri, June 17 / Beaver Dam Raceway / Beaver Dam, IA

36. Sat, June 18 / Beaver Dam Raceway / Beaver Dam, IA

37. Thur, June 23 / Huset’s Speedway / Brandon, SD

38. Fri, June 24 / Huset’s Speedway / Brandon, SD

39. Sat, June 25 / Huset’s Speedway / Brandon, SD

40. Fri, July 1 / Cedar Lake Speedway / New Richmond, WI

41. Sat, July 2 / Cedar Lake Speedway / New Richmond, WI

42. Fri, July 8 / 34 Raceway / West Burlington, IA

43. Sat, July 9 / Wilmot Raceway / Wilmot, WI

44. Tues, July 12 / Attica Raceway Park / Attica, OH

45. Wed, July 13 / Eldora Speedway / Rossburg, OH

46. Thur, July 14 / Eldora Speedway / Rossburg, OH

47. Fri, July 15 / Eldora Speedway / Rossburg, OH

48. Sat, July 16 / Eldora Speedway / Rossburg, OH

49. Wed, July 20 / Port Royal Speedway / Port Royal, PA

50. Fri, July 22 / Williams Grove Speedway / Mechanicsburg, PA

51. Sat, July 23 / Williams Grove Speedway / Mechanicsburg, PA

52. Sat, July 30 / Weedsport Speedway / Weedsport, NY

53. Sun, July 31 / Weedsport Speedway / Weedsport, NY

54. Fri, Aug. 5 / Federated Auto Parts Raceway at I-55 / Pevely, MO

55. Sat, Aug. 6 / Federated Auto Parts Raceway at I-55 / Pevely, MO

56. Wed, Aug. 10 / Knoxville Raceway / Knoxville, IA

57. Thur, Aug. 11 / Knoxville Raceway / Knoxville, IA

58. Fri, Aug, 12 / Knoxville Raceway / Knoxville, IA

59. Sat, Aug. 13 / Knoxville Raceway / Knoxville, IA

60. Thur, Aug. 18 / Jackson Motorplex / Jackson, MN

61. Fri, Aug. 19 / Jackson Motorplex / Jackson, MN

62. Sat, Aug. 20 / Jackson Motorplex / Jackson, MN

63. Fri, Aug. 26 / River Cities Speedway / Grand Forks, ND

64. Sat, Aug. 27 / Red River Valley Speedway / West Fargo, ND

65. Thur, Sept. 1 / Skagit Speedway / Alger, WA

66. Fri, Sept. 2 / Skagit Speedway / Alger, WA

67. Sat, Sept. 3 / Skagit Speedway / Alger, WA

68. Mon, Sept. 5 / Gray’s Harbor Raceway / Elma, WA

69. Fri, Sept. 9 / Silver Dollar Speedway / Chico, CA

70. Sat, Sept. 10 / Silver Dollar Speedway / Chico, CA

71. Fri, Sept. 16 / Keller Auto Speedway / Hanford, CA

72. Sat, Sept. 17 / Placerville Speedway / Placerville, CA

73. Fri, Sept. 23 / Eldora Speedway / Rossburg, OH

74. Sat, Sept. 24 / Sharon Speedway / Hartford, OH

75. Fri, Sept. 30 / Williams Grove Speedway / Mechanicsburg, PA

76. Sat, Oct. 1 / Williams Grove Speedway / Mechanicsburg, PA

77. Fri, Oct. 7 / Port Royal Speedway / Port Royal, PA

78. Sat, Oct. 8 / Port Royal Speedway / Port Royal, PA

79. Fri, Oct. 14 / I-80 Speedway / Greenwood, NE

80. Sat, Oct. 15 / Lakeside Speedway / Kansas City, KS

81. Thur, Nov. 3 / The Dirt Track at Charlotte / Concord, NC

82. Fri, Nov. 4 / The Dirt Track at Charlotte / Concord, NC

83. Sat, Nov. 5 The Dirt Track at Charlotte / Concord, NC

