Mike Sabo Wins and Leads Winter Series Points

Ft Morgan, Colorado (December 5, 2021) – Results from the second of five Winter Series races at The I-76 Speedway.

* IMCA Modified Points Pos Car # Driver Hometown 1 69 Don Shepherd Boulder 10 2 2X Rick OPatick Wiggins 9 * IMCA Sport Modified Pos Car # Driver Hometown 1 4D Danny Concelman Colorado Springs 10 2 18C Ryan Moser Englewood 9 3 1Z Mike Ziegler Brush 8 4 41 Bill Lundock Wiggins 7 5 11 Mike Sabo Littleton 6 6 29 Allen Farley Rapid City SD 5 7 92 Lonrenzo Longoria Lakewood 3 8 48K Kenneth Hendrick Keenesburg 4 9 19 Cody Waite Limon 2 DNf 17 Holly Clarke Colorado Springs 1 DNS 100 Jorge Garcia Denver 0 * Hobby Stock Pos Car # Driver Hometown 1 1S Hunter Smith Brush 10 2 48 Mike Cox Englewood 9 3 1 Doug Fornstrom Pine Bluffs, WY 8 4 711 Zach Fornstrom Pine Bluffs, WY 7 5 37 Jimmy Renfro Cheyenne, WY 6 6 81 Sam Pastula Aurora 5 7 21 Brook Jackson Denver 4 8 42 Brandon McCormich Denver 3 dnf 7L Mark Lawson Westminster 2 dnf 171 Becky Dechant Denver 1 dnf 5 Zac Bechtold Cheyenne, WY 0 dnf 91 Doug Beaman Fort Morgan 0 * Sport Compact Pos Car # Driver Hometown 1 03W Greg Peconi Greeley 10 2 7 Cayden Rosler Limon 9 3 K8T Katie Bartlet Ignacio 8 4 73 Johnathen Renfro Cheyenne 7 5 9R Evan Ray Ignacio 6 * Stock Car Pos Car # Driver Hometown 1 117S Josh Schweitzer Lovelamnd 10 2 B57 Brandon Phillips Green River, WY 9 3 17S Zach Schweitzer Fort Collins 8 4 4 Jeff Meeker Hudson 7 5 73 Layne Bellm Broomfield 6 6 22N Nach Koen Sedalia 5 dnf 77 didnt sign in 4 dnf 65B Zach Alloway Strasburg 3 * Go Carts Pos Car # Driver Hometown 1 2 Ryen Lechman Sterling 10 2 35x Brooke Schaefer Flemming 9 3 7 Mark Lechman Sterling 8 4 14s Husten Smith Brush 7 5 8s Haxtun Smith Brush 6 6 21 Nach Koen Sedalia 5 dnf 28 Matt Burkey Brush 4 * Mini Mods Pos Car # Driver Hometown 1 73n Noah Speicher Denver 10 2 88 Austin Loomis Sterling 9 3 171 Brayden Hedges 8 dnf 73s Silas Speicher Denver 7 * RMDCRA Pos Car # Driver Hometown 1 09C Christopher Crist Colorado Springs 10 2 3R Jerry Hunter Greeley 9 3 33 Danny Concelman Colorado Springs 8 4 51 Bill Smith Evans 7 5 39 Zeke Hanger Victoria 6 6 42C Kayne Weidenbacler Kiowa 5 7 19C Cal Swenson Firestone 4 dnf 16R Jaime Trengrove Hudson 3 * ENDURO Pos Car # Driver Hometown Laps 1 11 Mike Sabo Littleton 100 2 171 Becky Dechant Denver 96 3 7 Todd Brotemarkle LaSalle 96 4 88 Mike McCarrick Longmont 96 5 9L Cliff Lawson Arvada 95 6 91 Jereme Wall Commerce City 95 7 36 Tim Hauff Eaton 95 8 1 Doug Fornstrom Pine Bluffs, WY 95 9 37 Jimmy Renfro Cheyenne 95 10 71 Lisa Timurlea Denver 94 11 52 Jered Wall Commerce City 94 12 83 Rick McCarrick Longmont 94 13 17 Mason Fitzgerald Longmont 92 14 242 Alyssa Seader Hudson 85 15 15 Harry Livermore Denver 84 16 02 Jessilyn Dike Westminster 72 17 100 Jorge Garcia Denver 70 18 7L Mark Lawson Westminster 34 19 22 Kyle Carrasco Hudson 24 20 06 Mike Boesel Longmont 24 21 91 Doug Beaman Fort Morgan 17 22 4 Cody Allen Longmont 13 23 99 Lance Lewis Mitchell NE 6