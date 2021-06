Randy Hoff Takes Pueblo Cup At Honor Speedway

By

Honor Speedway

Pueblo, Colorado Friday June 11, 2021

Results from “Pueblo Cup”

High Plains Late Models

1) 29r Randy Hoff

2) 65 Greg Sharpe

3) 98d Frank Denning

4) 77 Scott Cimfl

5) 6L Kevin Lueck

6) 15 Dusty Palmore

7) 131 Barry Halley

8- 29ch Chris Hoff

9) 222 David Wheeler

10) R24 Craig Baukema

dns) 29c Lj Crossey

dns) 36 James Young

Sport Mods

1) 4d Danny Concelman (Led laps 3 – 21)

2) 37 Derek Murphy

3) 318 Dave Bunker

4) 7p Lloyd Stover (Led laps 1 & 2)

5) 51f Andrew Fisher

6) 47 Jim Jarnot

7) 12y Kelly Yutterman

8- 53 Gordon French

9) 101 Gary Meisman

Sport Compacts

1) 69 Mike Houchin

2) 47 Bradford Ames

3) 11a Amanda MacDonald

4) 8b Brayden Hilzer

5) 30 Brittany Craig

6) 78 Cruz Manzanares

7) 19k Cole Thielin

Stock Cars

1) 18 Johnny Yutterman

2) 05 Randy Eacker

3) 07j John Luck

4) 13 Quinton Yutterman

5) 55m Dalton Jewell

dns) 19c Mike Puckett

dns) 6b David Banks

dns) 6j D. J. Banks

Hobby Stocks

1) 420 Justin Yutterman

2) 1s Hunter Smith

3) 99x Chad Nelson

4) 4 Jordon Dobrovolony

5) 21y MIke Hurst

6) 18 Christopher Manzanares

Next event is scheduled for June 19th.

Updated Championship Points after 6/11/21

Sport Mods

# Name Total Pts IMCA

1 4d Danny Concelman 153

2 7p Lloyd Stover 141

3 51f Andrew Fisher 138

4 318 Dave Bunker 135

5 37 Derek Murphy 109

6 12y Kelly Yutterman 72

7 47 Jim Jarnot 69

8 53 Gordon French 68

9 12dd Dave Daniels 66

10 79j Joey Jock 36

11 22d Keith Haddock 34

12 4t Troy Olson 32

13 07j Al Balding Jr. 31

14 84b Dakota Bucholz 31

15 101 Gary Meisman 31

16 11f Mike Fletcher 30

Stock Cars

# Name Total Pts IMCA

1 19x Mike Puckett 129

2 18 Johnny Yutterman 104

3 55m Dalton Jewell 96

4 05 Randy Eacker 71

5 13 Quinton Yutterman 70

6 07j John Luck 67

7 6b David Banks 32

8 6j D. J. Banks 31

Hobby Stocks

# Name Total Pts IMCA

1 4 Jordan Dobrovolny 132

2 420 Justin Yutterman 104

3 21y Mike Hurst 97

4 18 Chris Manzanares Sr. 95

5 1s Hunter Smith 71

6 99x Chad Nelson 69

7 75 Brian Hennessee 62

8 12 Shad Cooper 37

9 18 Cruz Manzanares 32

Sport Compacts

# Name Total Pts IMCA

1 69 Mike Houchin 149

2 30 Brittany Craig 139

3 78 Cruz Manzanares 133

4 19k Cole Theilin 131

5 85 Nicole Manzanares 97

6 114 Floyd Frank 75

7 11a Amanda MacDonald 75

8 717 Krista Wurster 67

9 33 Derek Impson 66

10 11 Mark Butts 64

11 3h Mike Hedges 39

12 2 Vincent Giesegh 36

13 47 Brandon Ames 36

14 21m Mason Kilgore 35

15 8b Braydon Hilzer 34

So Co Karts 350cc & up

# Name Total Pts Track

1 96p John Williams 108

2 11jh Mary Hyde 100

So Co Karts 349cc & lower

# Name Total Pts. Track

1 89 Skip Sprous 100

2 517 Darren Reeves 100

3 7 Keith Patton 99

4 50 Brayson Siegel 65

5 0 Lucas 31