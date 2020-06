2020 Duel in the Desert Entry List

The 23rd running of the Duel in the Desert from the Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway November 10-14, 2020 is building at an unprecedented bigger, faster, and stronger rate unlike any other year in the storied events history.

As previously announced, the Duel in the Desert has expanded with the addition of IMCA Stock Cars and an extra day of racing. With the extra racing comes more pay. The overall purse for the 2020 Duel in the Desert will exceed $100,000.

More Info at:Duel in the Desert

2020 Duel in the Desert Pre-Entries

UPDATED: 6/16/20

States Represented (17): Arizona, California, Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Wisconsin, Wyoming

OFFICIAL. Based on online submitted entries.

IMCA Modified (61)

# / Driver / Hometown

V13 – Grey Ferrando – Stayton, OR

WW1 – Ricky Alvarado – Hotchkiss, CO

01 – Raymond Keldsen – Aromas, CA

07 – Jason Hilliard – Cache, OK

07X – Troy Morris III – Bakersfield, CA

2G – James Welshonse – Medford, OR

3 – Bobby Horton – Yuma, AZ

3N – Chris Nieman – Quincy, CA

5 – David Spriggs – Petaluma, CA

5L – Cody Laney – Torrance, CA

8 – Wade Lumsden – Reno, NV

8WT – Wade Taylor – Spring Creek, NV

9 – Andy Eickhoff – Albion, NE

9XXX – Chett Reeves – Bakersfield, CA

10N – Robert Sanders – Bakersfield, CA

11G – Galen Hainline – Susanville, CA

12 – William Wild – Redmond, OR

12R – Reed Payne – Idaho Falls, ID

13 – Jerry Flippo – Bakersfield, CA

14G – Greg Gustus – Brighton, CO

14P – Ryan Porter – Atwater, CA

16B – Randy Brown – Chowchilla, CA

19K – Buddy Kniss – Oakley, CA

19M – Jimmy Reeves – Albert, KS

19SB – Lance Mari – Imperial, CA

20 – Chris Biggs – White City, OR

21H – Jeff Hunter – Henderson, CO

22M – Mitch Machado – Rohnert Park, CA

23K – Kersey Ferrando – Stayton, OR

24 – Curtis Towns – Creswell, OR

24JD – Jake Donnelly – Rigby, ID

25J – Jason Donnelly – Rigby, ID

25P – Mike Petersilie – Hoisington, KS

27 – Mike White – Santa Rosa, CA

28 – Trevor Fitz – Nipomo, CA

28K – Chester Kniss – Oakley, CA

30F – Andy Freeman – Central Point, OR

33BY – Braxton Yeager – Green River, WY

33Y – Justen Yeager – Green River, WY

34G – Albert Gill – Central Point, OR

35 – Bill Miller – Yuma, AZ

38T – Michael Thing – Campo, CA

44S – Shane DeVolder – Pacifica, CA

45 – Ryan Roath – Peoria, AZ

48 – Bob Moore – Sioux City, IA

59 – Dann Perry III – Laughlin, NV

61 – Chad Stevens – Gilbert, AZ

66 – Clifton King – Pahrump, NV

68H – Bradley Hopkins – Henderson, NV

69 – Vinny Raucci Sr. – Las Vegas, NV

70 – Terry Hershberger – Nipomo, CA

79 – Allen Owen Jr. – Pocola, OK

83 – Fred White – Fallon, NV

87 – Ryan Williams – Waxahachie, TX

88C – Corey Cox – Fort Lupton, CO

92P – John Parmeley – Phoenix, AZ

94 – Chris Morris – Taylor, TX

99 – Jesse Sobbing – Malvern, IA

110 – Tyrone Yazzie – Farmington, NM

390 – Rick Durica – Las Vegas, NV

911 – Vinny Raucci Jr. – Las Vegas, NV

IMCA Northern SportMod (53)

# / Driver / Hometown

MM5 – Matt Ruf – Grand Junction, CO

NO7 – Todd Carlock – Kingsburg, CA

Z28 – Ty Weidner – Chandler, AZ

00SP – Crystal Hemphill – Yuma, AZ

09 – David Schmidt – Roseburg, CA

0 – Justin Gonzalez – Bakersfield, CA

3C – Chris Falkenberg – Turlock, CA

4 – Garrett Jernagan – Bakersfield, CA

5A – Tod Alonzo – Ogden, UT

5B – Jason Pugh – Clovis, CA

6J – Justin Foux – Red Bluff, CA

7 – Kodie Dean – Chowchilla, CA

7K – Guadalupe Gomez – Phoenix, AZ

7N – Craig Nieman – Reno, NV

7TG – Joe Docekal – Phoenix, AZ

8T – Ty Rogers – Somerton, AZ

9M – Cody Malcom – Shelley, ID

11B – Brian Baker – Bakersfield, CA

13 – Collin Sanford – Hawthorne, NV

14 – Jake Sachau – Manning, IA

15 – Speedy Madrid – Laveen, AZ

15M – Rene Madrid – Peoria, AZ

16 – Rusty McMillan – Fallon, NV

16K – Kaylin Lopez – Chowchilla, CA

17 – Christopher Frisbie – White Sands Missile Range, NM

17B – Tyler Blankenship – Bakersfield, CA

17C – Shane Paris – Muscatine, IA

19 – Jason Ferguson – Yuba City, CA

20S – Kevin Johnson – Bakersfield, CA

22C – Michael Johnson – Bakersfield, CA

23J – KJ Goodwin – Phoenix, AZ

24 – Kelly Henderson – Minot, ND

25 – Andy Clower – Laveen, AZ

25J – Jonathan Jensen – Phoenix, AZ

27 – Daniel West – Bakersfield, CA

27H – Jimmy Ray Huffmon – Reno, NV

28 – David Pitt – Rock Springs, WY

29 – Jeff Tuttle – Reno, NV

30 – Robert Reader – Sparks, NV

32M – Kyle Menlove – Salt Lake City, UT

34 – Robby Claborn – Santa Maria, CA

40 – Nick Spainhoward – Bakersfield, CA

40H – Shawn Harker – Nebraska City, NE

47 – Brock Crawford – Bakersfield, CA

48 – Michael Dean – Santa Maria, CA

51 – Jason Bannister – Bakersfield, CA

59 – Randy Miller – San Jose, CA

76 – Mark Garner – Antioch, CA

84 – Jorddon Braaten – Central Point, OR

88J – Jacob Olmstead – Overton, NE

99H – Nick Hankins – Bennett, CO

150 – Justin Ryker – Cottage Grove, OR

198 – Cory Hemphill – Yuma, AZ

IMCA Stock Car (43)

# / Driver / Hometown

AK46 – Gary Pesicka – Burt, IA

C29 – Garrett Corn – Chowchilla, CA

X – Rob Gallaher – San Jose, CA

00 – Jody York – Lubbock, TX

01 – Troy Jerovetz – Iowa Falls, IA

03 – Matt Baker – Britt, IA

05 – Jesse Taylor – Fort Morgan, CO

05JR – John Oliver Jr. – Danville, IA

0 – Jeramy Hughes – Farmington, NM

1 – Joe Gallaher – San Jose, CA

1N – Nicholas Johnson – Bakersfield, CA

2H – Gene Henrie – Cedar City, UT

3L – Dillion Lawrence – Sandy, UT

4R – Jordan Ross – Oshkosh, WI

5A – Tyler Pickett – Boone, IA

6 – Loren Pesicka Jr. – Burt, IA

6B – Dave Banks – Brush, CO

6J – DJ Banks – Brush, CO

7CJ – Jason Purvis – Boone, IA

7D – Loren DeArmond – Lemoore, CA

8C – Corey Stapleton – Halbur, IA

8Z – Zach Hilzer – Fort Morgan, CO

10J – Jake Nelson – Williston, ND

11 – Cody Johnson – Bakersfield, CA

11M – Jake Masters – Graettinger, IA

16W – Jeff Whiting – Gothenburg, NE

19T – Tony Shaver – Weldona, CO

25P – Mike Petersilie – Hoisington, KS

30C – Abraham Huls – Carthage, IL

37 – Jason Rogers – Selden, KS

40B – Jake Brown – Ray, ND

42 – Wayne Clink – Roseburg, OR

55AZ – Joey McCullough – Goodyear, AZ

66Z – Elijah Zevenbergen – Ocheyedan, IA

74 – Jason Josselyn – Tularosa, NM

78B – Andrew Burg – Maricopa, AZ

82P – JC Parmeley – Peoria, AZ

90.5 – Tommy Fain – Abilene, TX

99 – Jesse Sobbing – Malvern, IA

99X – Jeremy Christians – Horicon, WI

111 – Chad Johnson – Bakersfield, CA

171 – Buck Swanson – Waterloo, IA

717 – Rob Moseley – Los Lunas, NM