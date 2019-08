Starting Line Up – Consumers Energy 400

photo credit: Ron Olds )File)

Brad Keselowski will lead the field to green for the Consumers Energy 400 at Michigan International Speedway on Sunday, August 11, 2019

The green flag at: 1:16pm – MST

Monster Energy NASCAR Cup Series

Consumers Energy 400

Michigan International Speedway

1 – Brad Keselowski

2 – Kevin Harvick

3 – William Byron

4 – Alex Bowman

5 – Clint Bowyer

6 – Chase Elliott

7 – Austin Dillon

8 – Ryan Blaney

9 – Joey Logano

10 – Paul Menard

11 – Daniel Hemric

12 – Jimmie Johnson

13 – Daniel Suarez

14 – Aric Almirola

15 – Kurt Busch

16 – Denny Hamlin

19 – Martin Truex Jr.

18 – Erik Jones

19 – Kyle Larson

20 – Ricky Stenhouse Jr.

21 – Matt Tifft

22 – Ryan Newman

23 – Ty Dillon

24 – Kyle Busch

25 – Michael McDowell

26 – David Ragan

27 – Chris Buescher

28 – Bubba Wallace

29 – Matt DiBenedetto

30 – Landon Cassill

31 – Ryan Preece

32 – Ross Chastain

33 – Corey Lajoie

34 – Quin Houff

35 – Austin Theriault

36 – Cody Ware

37

38 – Spencer Boyd

